Туристический сезон не компенсирует спад продаж золота в Дубае

Дубайские ювелиры испытывают серьезные трудности с продажами из-за стремительного роста цен на золото до рекордных $2200 за унцию. Об этом пишет Bloomberg.

На фоне очередного мощного ралли желтого металла большинство местных жителей предпочитают лишь разглядывать витрины, откладывая покупки до снижения цен.

«Люди спрашивают, почему так дорого, поэтому покупают намного меньше. Если речь идет о крупных приобретениях, они ждут удешевления золота», — поясняет опытный торговец Абдельнасер Альяфи.

Наибольшее падение спроса отмечается в лавках, торгующих слитками. Три продавца таких товаров сообщили, что их продажи сократились ровно вдвое. В то же время спрос на ювелирные изделия, хоть и просел, но держится относительно лучше.

«Туристы вообще не думают о цене — они приезжают в Дубай и покупают то, что хотят», — рассказывает управляющий сетью ювелирных магазинов Kanz Jewels Мохаммад Тарик.

По его словам, на этой неделе их продажи упали примерно на 40% в основном из-за оттока местных покупателей.

Больше повезло торговцам в разгар туристического сезона — приезжие из Британии, США и других стран активно приобретали золотые украшения, зная, что такие товары могут быть недоступны у них на родине.

В то же время некоторые местные жители предпочитают, напротив, сдавать старые золотые изделия на переплавку, чтобы заработать на этом, пишет издание.

«Золото — это единственный товар, из-за которого люди готовы бросаться в драку», — резюмировал Альяфи, с надеждой на возвращение выгодной ценовой конъюнктуры.

До этого экономист оценил, стоит ли инвестировать в золотые украшения.

Ранее стоимость золота установила новый исторический максимум.