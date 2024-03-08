Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бренды Zara, Bershka и Pull&Bear возвращаются на Украину

МИД Украины: Бренды Zara, Bershka и Pull&Bear возвращаются на украинский рынок

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Бренды одной из крупнейших мировых групп в индустрии моды Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home) возвращаются на Украину. Об этом заявили в МИД страны.

В сообщении ведомства говорится, что с 2022 года МИД ведет работу со многими международными брендами, покинувшими украинский рынок после начала боевых действий на территории страны. Возврат Inditex является одним из шагов, таким как возобновление работы McDonald's, H&M и других.

«Возвращение крупных международных компаний на украинский рынок создает новые рабочие места, предоставляет им доступ к качественным товарам и услугам, поддерживает экономику Украины», – отметили в МИД.

Дипломаты выразили благодарность иностранным партнерам за поддержку усилий по возобновлению работы международного бизнеса в стране.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лично просил госсекретаря США Энтони Блинкена помочь с возобновлением работы сети ресторанов McDonald's в стране.

Ранее были названы самые популярные люксовые бренды у россиян.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами