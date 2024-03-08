Бренды Zara, Bershka и Pull&Bear возвращаются на Украину

Бренды одной из крупнейших мировых групп в индустрии моды Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home) возвращаются на Украину. Об этом заявили в МИД страны.

В сообщении ведомства говорится, что с 2022 года МИД ведет работу со многими международными брендами, покинувшими украинский рынок после начала боевых действий на территории страны. Возврат Inditex является одним из шагов, таким как возобновление работы McDonald's, H&M и других.

«Возвращение крупных международных компаний на украинский рынок создает новые рабочие места, предоставляет им доступ к качественным товарам и услугам, поддерживает экономику Украины», – отметили в МИД.

Дипломаты выразили благодарность иностранным партнерам за поддержку усилий по возобновлению работы международного бизнеса в стране.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лично просил госсекретаря США Энтони Блинкена помочь с возобновлением работы сети ресторанов McDonald's в стране.

Ранее были названы самые популярные люксовые бренды у россиян.