Перед литовскими предпринимателями встала «репутационная дилемма»

Некоторые литовские компании продолжают работать на российском рынке, несмотря на санкции, следует из отчета департамента госбезопасности Литвы и второго департамента оперативных служб при Минобороны страны. Выдержки из документа приводит ТАСС.

Предприниматели ставят свой бизнес под удар, рискуя потерять западных партнеров, которые часто отказываются от сотрудничества с компаниями, которые не разорвали связи с Россией. Перед ними стоит репутационная дилемма, говорится в отчете.

«Приходится признать наличие у нас компаний, которые отдают себе отчет в том, что из корыстных побуждений участвуют в схемах, помогающих России обходить санкции», — заявил директор департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис.

В спецслужбе считают, что в результате этих действий Россия получает не только оборудование, но и технологии, которые могут быть использованы для производства вооружения.

До этого Литва предложила расторгнуть торговые договоры с Россией и Белоруссией.

Ранее в Литве предложили лишать вида на жительство россиян и белорусов, которые регулярно посещают родину.