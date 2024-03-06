Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России разработали закон о защите инвестиций граждан

Матвиенко: сенаторы подготовили законопроект о защите инвестиций граждан

close
100%
Виктор Толочко/РИА Новости

В ближайшее время сенаторы внесут в Госдуму законопроект, который предусматривает защиту инвестиций граждан РФ на финансовом рынке, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

Инициатива подготовлена в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, озвученными на прошлой неделе в обращении к Федеральному собранию.

«В Совете Федерации был оперативно подготовлен план работы по реализации послания. Он утвержден на вчерашнем заседании Совета палаты и теперь является для нас своего рода «законодательным компасом». Работа уже начата», — отметила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что 6 марта в Думу внесут законопроект о повышении материнского капитала до 1 млн рублей за второго ребенка.

До этого в России начали готовить проект закона о переходе в России на прогрессивную шкалу налогообложения.

Ранее стало известно, сколько денег потребуется на исполнение послания Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами