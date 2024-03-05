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На вино из стран НАТО предложили ввести пошлины в 200%

Виноделы России попросили власти ввести пошлины на вино из стран НАТО в 200%

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Depositphotos

Исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников сообщил, что объединение попросило российские власти установить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в 200%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство РФ и Экспертный совет Комитета Госдумы РФ по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200%», — сказал Плотников.

При этом он добавил, что следует отменить льготный режим импортных пошлин для вин из Грузии.

До этого сообщалось, что стоимость абхазских вин для россиян скоро может вырасти. Причина — увеличение акциза на ввозимое в республику сырье. Абхазия закупает бутылки и пробки за границей — у России и Португалии соответственно. Рост стоимости этих товаров приводит к подорожанию конечной продукции компании.

Ранее в России рекордно упала популярность зарубежного вина.

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