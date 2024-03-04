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ЕС откажется от украинского транзита газа с 2025 года

Еврокомиссар Симсон: ЕС откажется от украинского транзита газа с 2025 года

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Gleb Garanich/Reuters

Европейский союз откажется от украинского транзита газа из Российской Федерации с 2025 года. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики, сообщает ТАСС.

«Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией», — сказала она.

При этом, по словам Симсон, в ЕС рассматривают возможность использования украинского газа и газотранспортной системы Украины, газохранилищ страны для хранения голубого топлива.

Вместе с тем она рассказала, что лидеры стран Евросоюза не выражают «единогласной поддержки» запрета закупок российского сжиженного природного газа (СПГ).

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна готова продлить транзит российского газа через свою газотранспортную систему, но только по просьбе европейской стороны и по новым договоренностям с РФ.

В этот же день Симсон сообщила, что Еврокомиссия намерена сократить закупки СПГ из России после прекращения транзита ее трубопроводного газа через территории Украины.

На прошлой неделе стало известно, что Еврокомиссия интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину.

Транзитный контракт между Москвой и Киевом действует до 31 декабря 2024 года.

Ранее Путин рассказал, сколько Запад платит Украине за транзит российского газа.

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