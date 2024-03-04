Аналитик спрогнозировал курс доллара на текущую неделю

На текущей неделе курс доллара составит 91-93 рубля, курс евро — 98-100 рублей. Такой прогноз в интервью РИАМО дал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, среди факторов, поддерживающих российскую валюту, — жесткая денежно-кредитная политика Банка России, а также продажа иностранных денежных единиц экспортерами.

«Среди благоприятных факторов для рубля также статистика по снижению безработицы в России в январе до 2,9%, свежие данные о самом заметном с 2011 года росте в РФ числа новых заказов в обрабатывающей промышленности, что говорит об увеличении спроса и стабильности предложения», — продолжил Тимошенко.

Он добавил, что на пользу национальной валюте и достаточно высокий уровень нефтяных котировок.

Рубль на старте понедельника испытал резкую просадку. Доллар превышал 92 рубля, евро приближался к 99,7 рубля, юань достигал 12,71 рубля. Однако вскоре рубль стал активно восстанавливаться и вышел в умеренный плюс. К текущему моменту российская валюта растеряла часть достижений сессии.

Ранее финансист спрогнозировал укрепление рубля весной.