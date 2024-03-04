Америка удержала лидерство по экспорту СПГ в Евросоюз

По данным минэнерго США, в прошлом году Америка в третий раз подряд стала крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в Европу. Об этом сообщает ТАСС.

Доля США в импорте СПГ Евросоюзом составила 48%, или 7,1 млрд кубометров в сутки, уточняет агентство.

Второе место с 14% занял Катар, который поставил 2 млрд кубометров СПГ в сутки. Россия опустилась на третье место с долей 13% и объемом 1,8 млрд кубометров в сутки.

В целом США, Катар и Россия обеспечили 75% поставок СПГ в Европу. Общий импорт СПГ ЕС составил 14,7 млрд кубометров в сутки, практически не изменившись к 2022 году.

При этом Европа наращивает мощности по регазификации СПГ. К 2024 году они вырастут более чем на треть до 29,3 млрд кубометров в сутки. Больше всего мощностей увеличивает Германия, которая закупает СПГ главным образом у США.

На Францию, Испанию, Нидерланды и Великобританию приходится около двух третей импорта СПГ Евросоюза. Доля Германии пока невелика — всего 4%.

До этого стало известно, что поставки российского СПГ в Европу за два года выросли, несмотря на санкции.

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