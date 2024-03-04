Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Америка удержала лидерство по экспорту СПГ в Евросоюз

США поставили в ЕС 48% всего импортируемого сжиженного газа в 2023 году

close
100%
Global Look Press

По данным минэнерго США, в прошлом году Америка в третий раз подряд стала крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в Европу. Об этом сообщает ТАСС.

Доля США в импорте СПГ Евросоюзом составила 48%, или 7,1 млрд кубометров в сутки, уточняет агентство.

Второе место с 14% занял Катар, который поставил 2 млрд кубометров СПГ в сутки. Россия опустилась на третье место с долей 13% и объемом 1,8 млрд кубометров в сутки.

В целом США, Катар и Россия обеспечили 75% поставок СПГ в Европу. Общий импорт СПГ ЕС составил 14,7 млрд кубометров в сутки, практически не изменившись к 2022 году.

При этом Европа наращивает мощности по регазификации СПГ. К 2024 году они вырастут более чем на треть до 29,3 млрд кубометров в сутки. Больше всего мощностей увеличивает Германия, которая закупает СПГ главным образом у США.

На Францию, Испанию, Нидерланды и Великобританию приходится около двух третей импорта СПГ Евросоюза. Доля Германии пока невелика — всего 4%.

До этого стало известно, что поставки российского СПГ в Европу за два года выросли, несмотря на санкции.

Ранее США сорвали начало поставок газа с «Арктик СПГ-2»

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами