Мурашко рассказал о планах России по импортозамещению лекарств

У России есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы заместить импортные лекарства и медоборудование отечественными аналогами. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает «Прайм».

По словам Мурашко, сейчас в России активизировалось производство собственных медпрепаратов, открылись новые фармацевтические производства. Также создана система мониторинга для ускоренного вывода лекарств на рынок.

«Страна имеет компетенции, возможности, высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы это реализовать», — сказал министр.

По его словам, сейчас действуют программы по развитию фармпрома и производству медизделий. Ранее стало известно о планах ускорить ввод в оборот отечественных лекарств за счет поправок в Гражданский кодекс.

До этого Мурашко рассказал, что начиная с середины апреля медики в малых городах России получат доплаты за свою работу, начисления которых будут производиться с 1 марта, согласно поручению президента.

Ранее в России запланировали расширить календарь прививок.