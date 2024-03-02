Эксперт назвал способы отличить подделку от оригинала на маркетплейсах

Эксперт в сфере защиты брендов в интернете и основатель компании BrandSecurity Руслан Кривулин рассказал «Ленте.ру», что злоумышленники и продавцы подделок пользуются активным развитием маркетплейсов, и их возможности возросли вместе с уходом зарубежных брендов с российского рынка.

По словам эксперта, маркетплейсы пытаются исправить ситуацию с подделками, например, используя отметки «оригинал». Однако часто ее также получают мошенники, предоставившие в модерацию поддельные разрешения от правообладателя.

Кривулин рассказал, что при покупке необходимо обращать внимание на происхождение продавца, историю продаж и уровень цен. Он отметил, что разницу в 5-10 раз от средней стоимости нельзя объяснить акциями. Кроме того, он посоветовал посетить официальную страницу бренда, поскольку на ней часто написано, можно ли купить товар где-то еще, помимо официальных магазинов.

До этого руководитель группы испытательной лаборатории «Лиги Цифровой Экономики» Дмитрий Саков рассказал «Газете.Ru», что банки и онлайн-маркетплейсы часто предлагают повышенный кешбэк для привлечения и стимулирования новых и постоянных клиентов, а кибермошенники уже несколько лет пользуются этим для фишинговых атак.

В середине февраля сообщалось, что российские разработчики создали искусственный интеллект (ИИ), способный мгновенно распознавать сообщения от мошенников.

Ранее Сбер одновременно заблокировал 15 тыс. карт мошенников.