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Россиянам дали совет по банковским вкладам

Экономист Григорьев дал совет поспешить открывать вклады с высокими ставками

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев посоветовал россиянам поторопиться с открытием банковских депозитов с высокими ставками. Такой совет он дал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, вкладчикам надо спешить, поскольку есть ожидания рынка в плане снижения ключевой ставки.

«Есть запрос со стороны предпринимательского сообщества, конечно, оно оказывает влияние на правительство», — продолжил он.

Как отметил специалист, в России не только Центробанк изолированно принимает решение по ключевой ставке, регулятор не может не учитывать мнение правительства, «поэтому ожидание снижения есть». Вместе с тем он сказал, что если ключевая ставка меняется, то снижение ставок по депозитам «бывает более глубоким».

Также Григорьев заявил, что сейчас более выгодными будут короткие вклады до полугода по более высокой ставке.

На февральском заседании Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых после пяти повышений подряд. Решение соответствовало консенсус-прогнозам. Какими могут быть дальнейшие шаги Банка России и что будет с курсом рубля и ставками по вкладам и кредитам — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, что будет, если вовремя не снять деньги с вклада.

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