В Херсонской области планируют создавать под тысячу рабочих мест в год

Фонд развития промышленности Херсонщины заявил о планах создать 900 рабочих мест в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора фонда Михаила Панченко.

«На 1 марта, мы получили под 2 млрд рублей проектов, из которых около 1,5 млрд рублей — наши льготные. У нас на этот год субсидии — 560 млн рублей. ... Если эти заявки оформятся в качественное финансово-экономическое обоснование, то спрос на льготный капитал уже к 1 марта превышает [предложение] в 3 раза», — заявил Панченко на круглом столе, посвященном развитию Херсонской области.

По словам Панченко, это позволит создавать ежегодно до 900 рабочих мест в регионе. В первую очередь это будет касаться агропромышленного, туристического и машиностроительного секторов.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил туристический потенциал региона.

Ранее большинство туристов, которым в 2023 году довелось отдыхать в Крыму, остались довольны своим отпуском.