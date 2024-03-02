Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области планируют создавать под тысячу рабочих мест в год

Фонд развития промышленности Херсонщины планирует создать 900 рабочих мест в год

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Фонд развития промышленности Херсонщины заявил о планах создать 900 рабочих мест в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора фонда Михаила Панченко.

«На 1 марта, мы получили под 2 млрд рублей проектов, из которых около 1,5 млрд рублей — наши льготные. У нас на этот год субсидии — 560 млн рублей. ... Если эти заявки оформятся в качественное финансово-экономическое обоснование, то спрос на льготный капитал уже к 1 марта превышает [предложение] в 3 раза», — заявил Панченко на круглом столе, посвященном развитию Херсонской области.

По словам Панченко, это позволит создавать ежегодно до 900 рабочих мест в регионе. В первую очередь это будет касаться агропромышленного, туристического и машиностроительного секторов.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил туристический потенциал региона.

Ранее большинство туристов, которым в 2023 году довелось отдыхать в Крыму, остались довольны своим отпуском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами