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Стало известно, к какому сроку США хотят от G7 готовый план по активам РФ

Bloomberg: Байден хочет от G7 готовый план по использованию активов РФ к июню

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Brendan Smialowski/Pool via Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден добивается, чтобы страны «Большой семерки» (G7) подготовили план по использованию замороженных российских активов в пользу Украины к саммиту группы в июне. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

«Президент США Джо Байден хочет, чтобы страны «Группы семи» добились прогресса в планах по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины к тому времени, как лидеры встретятся в июне», — говорится в публикации.

Также журналисты пишут, что американский лидер хотел бы, чтобы замороженные средства были направлены на помощь в бюджетных расходах, а потом и для реконструкции Украины.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что изъятие заблокированных российских активов зависит от наличия у США соответствующих законодательных основ и поддержки со стороны союзников.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в ЕЦБ, Германия и Франции опасаются конфискации замороженных активов РФ.

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