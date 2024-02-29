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Силуанов пообещал профинансировать поручения Путина

Силуанов: дополнительные расходы будут заложены в бюджет на трехлетний период

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Все необходимые ресурсы для реализации поручений президента Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, будут предусмотрены. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова.

По его словам, при подготовке трехлетнего бюджета будут учитываться инициативы главы государства. Минфин подготовит предложения по выделению средств, которые будут представлены весной. Кроме того, министр пообещал, что затраты будут обсуждаться также с российскими бизнесменами.

«Общая цифра средств на выполнение поручений послания растянута на 6 лет», — отметил министр.

Ранее в своем выступлении Владимир Путин поручил продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года. Также он предложил увеличить налоговые вычеты для семей с детьми и предоставлять их автоматически.

Кроме того, президент пообещал расширить льготную ипотеку на Донбасс, увеличить выплаты по уходу за инвалидами и повысить зарплаты бюджетникам.

Ранее Путин объявил о старте с 2025 года программы капремонта детских садов и школ.

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