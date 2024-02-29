Вклад быстрорастущих компаний в экономику РФ составил 15,1 трлн рублей

Выручка быстрорастущих компаний (БРК) с 2019 по 2022 год увеличилась до 15,1 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении издания «Ведомости» со ссылкой на подсчеты Института менеджмента инноваций Высшей школы экономики.

Отмечается, что в ходе исследования были определены почти 30 тысяч таких компаний. Самый представительный сектор — торговля (20,1%). Более 14% компаний представляют сферу строительства, 12,3% — наукоемкие рыночные услуги.

До этого сообщалось, что в 2023 году клиенты совершили 21 млн операций по нефинансовым услугам в отделениях Сбера. Самыми быстрорастущими сервисами в Сбере назвали услуги по получению заказов, оформленных на Мегамаркете, а также установку приложения СберБанк Онлайн на смартфон.

Кроме того, в компании отметили, что клиенты чаще стали заходить за кофе: за год посетители выпили в офисах Сбера 1,5 млн чашек. В Сбере уточнили, что в прошлом году компания запустила ряд новых сервисов, которые также набирают популярность.

Например, в городских офисах Сбера можно распечатать и откопировать документы, а в некоторых регионах — купить транспортные карты «Тройка», сим-карты, авиа- и железнодорожные билеты, оформить налоговый вычет, воспользоваться сервисом безопасной купли-продажи автомобиля, получить помощь в поиске работы, оформить услуги для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

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