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Цена Brent превысила $84 впервые за месяц

Цена Brent впервые с 29 января превысила $84 за баррель

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Charlie Riedel/AP

Цена на нефть марки Brent превысила $84 за баррель впервые с 29 января. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, стоимость майского фьючерса на Brent поднялась до $84,08 за баррель.

К 17:57 мск Brent торговалась на отметке $84,23 за баррель, увеличившись в цене на 1,31%. В то же время стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в апреле выросла на 1,26%, до $79,52 за баррель. Рост цен на нефть происходит на фоне снижения запасов сырья в США.

Группа ОПЕК может сохранить дополнительные сокращения до конца года, сообщили Reuters два источника, комментируя рост цен на нефть.

«В будущем мы увидим некоторые ограниченные поставки», — сказал старший вице-президент по торговле BOK Financial Деннис Кисслер.

Рынки ожидают некоторого улучшения спроса на нефть в Китае, поскольку улучшение спроса на поездки в период лунного Нового года перевесило опасения по поводу замедления макроэкономических показателей, пишет издание.

«ОПЕК рассчитывает на цену в районе $80 долларов, может быть около $85 долларов за баррель нефти Brent. Если мы останемся ниже этого уровня, они будут сокращать добычу до конца года», — добавил Кисслер.

До этого стало известно, что страны G7 планируют ужесточить ценовой лимит на российскую нефть.

Ранее NYT сообщила о неудачах США в попытках изоляции России.

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