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Курс евро опустился ниже 99 рублей

Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 15 февраля

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 99 рублей впервые с 15 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным на 15:58 по московскому времени, евро снижался до 98,95 рубля.

Курс доллара опускался на 0,64%, до 91,46 рубля, юаня — на 0,67%, до 12,648 рубля.

Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев ранее рассказал, что курс рубля в ближайшее время вернется к 89-91 за доллар. Укрепление иностранных валют к рублю на прошлой неделе связано с двумя факторами, отметил Григорьев. Во-первых, послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций в отношении России. Также стало известно, что Евросоюз уже приступил к обсуждению 14-го пакета. Во-вторых, цены на нефть в последнее время несколько снижались.

Финансовый эксперт Ксения Аверс рекомендовала купить доллар на снижении его курса. Аверс посоветовала россиянам купить доллары или другую валюту на полгода-год, пока идет падение курса, а затем продавать частями.

Ранее инвестстратег объяснил, с чем связан рост объема валютных накоплений у россиян

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