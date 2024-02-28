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Попасть в список богатейших людей мира стало еще сложнее

Минимальный капитал для попадания в число богатейших людей США вырос до $5,8 млн

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Shutterstock

Попасть в 1% богатейших людей США становится все труднее. Чтобы присоединиться к этой группе в 2024 году, понадобится минимум $5,8 млн. Сумма почти на 15% больше, чем год назад. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследования Knight Frank.

Самый высокий порог для включения в рейтинг богатейших жителей страны по-прежнему в Монако. Он составляет $12,8 млн (+3,2% год к году). В Люксембурге и Швейцарии порог несколько ниже — $8 млн.

Разрыв между богатыми и бедными в США и Европе продолжает стремительно расти, подчеркнули аналитики Knight Frank. Ожидается, что в будущем правительства начнут уделять больше внимания тому, где сосредоточено богатство и как оно распределяется между мировыми экономиками, заключили они.

До этого наследники основателя сети Walmart Сэма Уолтона заняли верхнюю строчку в рейтинге самых богатых семей США.

Ранее выяснилось, что состояние богатейших бизнесменов России с начала года увеличилось почти на $8 млрд.

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