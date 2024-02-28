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Еще одна арабская страна вошла в топ популярных у россиян направлений

АТОР: Катар впервые вошел в топ-10 востребованных у россиян направлений

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Shutterstock/Shadow of light

Катар этой зимой впервые вошел в топ-10 популярных среди россиян направлений, заняв сразу восьмое место, рассказала АТОР заместитель генерального директора по продвижению ПАКС Любовь Чучмаева.

Российские туристы обратили внимание на это арабское государство после Чемпионата мира по футболу, который проходил в 2022 году. Раньше Катар рассматривали главным образом как страну для транзита, отметила эксперт.

Путешественники из РФ любят туры в пустыню к внутреннему морю Хор-аль-Адаид, также часто интересуются поездками в конноспортивный центр Al Shaqab, где разводят чистокровных арабских скакунов, поделилась Чучмаева.

Летают в Катар преимущественно из Москвы. Туристам из более отдаленных городов России приходится делать пересадку. Для стыковки выбирают Москву или Шарджу (ОАЭ).

Цены на билеты из Москвы в Доху стартуют от 20 тыс. рублей с человека в одну сторону. Перелет без пересадок обойдется дороже — от 55 тыс. рублей в одну сторону.

До этого Авиасейлс назвал самые популярные у россиян города для поездок в марте.

Ранее гражданам РФ порекомендовали не «испытывать судьбу» в Турции.

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