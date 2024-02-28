Россиянам стало сложнее оформить ипотеку

Россиянам стали реже одобрять ипотечные кредиты для покупки готовых и строящихся квартир. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Этажи».

«Требования становятся все жестче. Если в 2023 году в целом по всем банкам удавалось достичь одобряемости на уровне 80–82%, то в январе-феврале текущего года она резко снизилась до 73%, при этом значительнее всего одобряемость упала именно по банкам с самой большой долей выдачи ипотеки», — заявила замглавы ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

Согласно экспертным оценкам, сейчас топ-15 банков страны по выдаче ипотеки одобряют лишь 59% заявок на покупку «первички» и 55,4% — на готовое жилье.

Кредитные организации начали более тщательно отбирать заемщиков, пояснила Решетникова. Теперь банки оценивают не только реальную долговую нагрузку, но и потенциальную. В учет принимаются кредитные карты, которые были оформлены, но ими никогда не пользовались, а также одобренные заявки на кредиты.

В ближайшей перспективе одобряемость ипотечных кредитов в России может и вовсе упасть ниже 50%, допустила аналитик.

До этого аналитик оценил степень перегрева рынка ипотеки в России.

Ранее риелтор рассказал, что будет с ценами на аренду квартир в стране.