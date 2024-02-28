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В Сбере ожидают рост портфеля ответственного финансирования на 40% к 2026 году

Александр Ведяхин: портфель ответственного финансирования Сбера превысил 2,89 трлн рублей

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Пресс-служба Сбера

Портфель ответственного финансирования Сбера удвоился и превысил 2,89 трлн рублей по итогам 2023 года, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках семинара по финансированию устойчивого развития, который Банк России провел для центральных банков стран БРИКС.

Ведяхин добавил, что к 2026 году Сбер ожидает роста портфеля на 40%.

«Как лидер национальной повестки устойчивого развития, банк готов делиться своей экспертизой в том числе по практикам ответственного финансирования и открыт для сотрудничества как на федеральном, так и на межгосударственном уровнях», — сказал он.

Также Ведяхин отметил, что Сбер поддерживает клиентов и партнеров в различных бизнес-сегментах и отраслях в их ESG-трансформации с помощью финансовых и нефинансовых ESG-продуктов.

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