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В Минфине прокомментировали антироссийские санкции словами «караван идет»

Министр Силуанов: Запад вводит санкции, а российский караван идет своей дорогой

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Павел Бедняков/РИА Новости

Запад вводит санкции, а российский караван идет своей дорогой. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.

На прошлой неделе США обнародовали новый пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц. Ограничения затронули ряд банков, а также оператора российской национальной платежной системы «Мир».

«Все эти ограничения <...> они повлияли, конечно, на Россию, но <...> мы видим неплохие показатели за прошлый год», — сказал министр.

В частности, он отметил, что реальные доходы граждан выросли на 5,4%, а инвестиции — на 10,5%.

«Поэтому западники вводят санкции, а <...> караван идёт своей дорогой. Если проводить ответственную макроэкономическую политику, то и санкции будут иметь минимальное влияние», — добавил Силуанов.

25 февраля помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что экономика России остается устойчивой на фоне санкций.

Ранее Медведев призвал мстить странам Запада за санкции против РФ.

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