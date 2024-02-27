В России введут ограничения на переводы наличными

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий лимит в 100 тысяч рублей для разовых денежных переводов физических лиц без открытия банковского счета. Соответствующие поправки вносятся в законы «О противодействии легализации доходов» и «О национальной платежной системе», пишет ТАСС.

Законопроект разработан правительством РФ для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Дело в том, что сейчас переводы физлиц без открытия счета на сумму от 15 тысяч рублей осуществляются при условии упрощенной идентификации, однако максимальная сумма таких переводов законодательно не установлена.

Это противоречит международным стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, согласно которым при проведении разовых операций свыше определенного размера должна проводиться полноценная идентификация клиента.

При этом переводы граждан с использованием банковских счетов или электронных персонифицированных средств платежа на сумму до 600 тысяч рублей связаны с меньшими рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

«Вводимые законопроектом изменения коснутся в первую очередь тех, кто отправляет деньги из страны за рубеж. Кроме того, это существенно затруднит деятельность мошенников, которые пытаются похитить деньги россиян, действуя из-за рубежа», — прокомментировал принятие законопроекта депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, много звонков с целью мошенничества россиянам поступает с Украины, где действуют организованные преступные группы, специализирующиеся на хищениях денег у российских граждан, в том числе посредством переводов без открытия счета.

В случае принятия закон вступит в силу через год после опубликования. Это необходимо для того, чтобы банки успели перестроить процессы идентификации клиентов и изменить правила внутреннего контроля.

До этого стало известно, что в России могут ввести штрафы для нелегальных инвестиционных компаний.

Ранее счетная палата не поддержала инициативу ЛДПР по налоговому вычету на вклады.