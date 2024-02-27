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Белоусов назвал одну из ключевых задач для российской экономики

Белоусов назвал достижение экономикой РФ устойчивого роста одной из ключевых задач

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Задача выхода экономики РФ на траекторию устойчивого роста является одной из ключевых, пока Россия на нее не вышла. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вступая на Международной выставке-форуме «Россия», пишет ТАСС.

«Мы справились с санкционным шоком, санкционным ударом, мы его преодолели. Но это совершенно не говорит о том, что мы вышли на траекторию устойчивого экономического роста», — сказал он.

Белоусов назвал эту задачу одной из ключевых задач, поскольку без экономического роста, примерно соразмерного темпа роста мировой экономики, мы не сможем решить крупнейшие социальные и оборонные задачи.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что специалисты практически завершили подготовку и составление шестилетнего плана социально-экономических действий по развитию России.

По словам Путина, документ в том числе охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета и обновление и строительство инфраструктуры.

Ранее Путин рассказал о желании показать «известный жест» всем, кто предсказывал России крах.

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