Минфин РФ планирует значительно снизить долю льготной ипотеки

Министерство финансов России планирует значительно снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке недвижимости. Об этом со ссылкой на близкие ведомству источники сообщает газета «Известия».

По сведениям собеседников издания, Минфин разрабатывает предложения, подразумевающий комплексный подход к льготным ипотечным программам. По мнению ведомства, выгодные условия должны предоставляться семьям, действительно нуждающимся в поддержке государства для покупки жилья в кредит, и представителям целевых специальностей — военным и специалистам IT-сектора.

Эксперты считают, что чрезвычайно важно выработать критерии льготных программ так, чтобы их совокупная доля не превышала 25% выдач на первичном рынке жилья. Сейчас же объем льготных ипотечных программ на первичном рынке составляет около 90%.

По данным источников, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать Минфину рабочую группу с участием представителей различных ведомств. Она должна с учетом различных предложений выработать общую позицию представить решение проблемы с дисбалансом, возникшем на рынке недвижимости.

Ранее эксперт по недвижимости Алексей Кричевский заявил, что повышение надбавок на высокорисковые ипотечные кредиты, которое вступит в силу 1 марта, сделает этот сегмент ещё менее доступным для многих заемщиков.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.