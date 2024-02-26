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Финэксперт назвала оптимальный срок для покупки долларов в России

Экономист Аверс посоветовала россиянам купить доллары на год из-за падения курса

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Shutterstock

Россиянам рекомендовали купить доллар на снижении его курса . Об этом «Ленте.ру» рассказала финансовый эксперт Ксения Аверс.

При этом по ее словам, доллар постепенно теряет позиции основной резервной и расчетной валюты в мире. Поэтому валюту необходимо приобретать на полгода-год, считает эксперт.

В России и других странах БРИКС сократился объем операций в долларах. К примеру, расчеты между Россией и Китаем переведены в национальные валюты. Это приведет к постепенному снижению курса доллара, считает Аверс.

Особенно сильно доллар падает перед выборами, отметила эксперт. В 2024 году их будет рекордное количество по всему миру. Поэтому Аверс посоветовала россиянам купить доллары или другую валюту на полгода-год, пока идет падение курса, а затем продавать частями.

При этом хранить валюту она рекомендует только наличными, не на счетах, где высоки риски блокировки и комиссии. Лучше не покупать евро, так как у этой валюты нет перспектив на фоне кризиса в Европе, резюмировала Аверс.

До этого экономист предрек сильные колебания курса рубля в марте.

Ранее инвестстратег объяснил доллар по 93 рубля.

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