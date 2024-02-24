Россиянам рассказали, сколько будут стоить бананы в ближайшее время

Стоимость бананов в российских магазинах скоро опустится до 100–120 рублей за килограмм, уверен экономист Александр Марчелов. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Цены на бананы взлетели на фоне запрета РФ на ввоз этого продукта из Эквадора. Многие начали опасаться дефицита ягоды, забывая, что Россия также закупает бананы и из других стран, например, из Индии, отметил эксперт.

На днях Россия и Эквадор нашли решение проблемы с поставками бананов. Страны договорились усилить фитосанитарный контроль за импортом.

«В период паники взлетели и цены — стоимость бананов выросла до 150 рублей за килограмм. Однако после такой новости есть все шансы на снижение цен», — подытожил Марчелов.

На прошлой неделе Россельхознадзор разрешил эквадорским предприятиям возобновить поставки бананов.

Ранее власти Эквадора приняли меры в отношении нарушивших требования пяти экспортеров бананов.