Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как на бюджете Приднестровья сказались новые пошлины Молдавии

Глава ПМР Красносельский: таможенные платежи упали на 18% из-за пошлин Молдавии

close
100%
Shutterstock

Поступления в бюджет Приднестровья от таможенных платежей сократились на 18% из-за введения Молдавией таможенных пошлин. Об этом РИА Новости рассказал глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«На более чем три четверти упал торговый оборот предприятия «Электромаш», на четверть снизился импорт медикаментов. Индивидуальные предприниматели на 65% меньше ввозят одежду и обувь, наполовину – игрушек и спортинвентаря», — констатировал политик.

С 1 января 2024 года заработала норма Таможенного кодекса Молдавии, обязывающая импортеров Приднестровья платить пошлины. Из-за этой меры ПМР может потерять до $5 млн.

В конце прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила, что референдум о вхождении Молдавии в состав Евросоюза пройдет без Приднестровья.

Ранее Молдавия пообещала обеспечить Приднестровье газом при прекращении транзита с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами