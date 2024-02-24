Стало известно, как на бюджете Приднестровья сказались новые пошлины Молдавии

Поступления в бюджет Приднестровья от таможенных платежей сократились на 18% из-за введения Молдавией таможенных пошлин. Об этом РИА Новости рассказал глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«На более чем три четверти упал торговый оборот предприятия «Электромаш», на четверть снизился импорт медикаментов. Индивидуальные предприниматели на 65% меньше ввозят одежду и обувь, наполовину – игрушек и спортинвентаря», — констатировал политик.

С 1 января 2024 года заработала норма Таможенного кодекса Молдавии, обязывающая импортеров Приднестровья платить пошлины. Из-за этой меры ПМР может потерять до $5 млн.

В конце прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила, что референдум о вхождении Молдавии в состав Евросоюза пройдет без Приднестровья.

Ранее Молдавия пообещала обеспечить Приднестровье газом при прекращении транзита с Украины.