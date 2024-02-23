Рублю предрекли скорое восстановление

Курс рубля в ближайшее время вернется к 89-91 за доллар. Таким прогнозом с «Лентой.ру» поделился финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Накануне курс доллара на Мосбирже поднимался выше 93 рублей. Это произошло впервые с 9 февраля. Курс евро при этом превысил психологическую отметку в 100 рублей.

Укрепление иностранных валют к рублю в четверг связано с двумя факторами, отметил Григорьев. Во-первых, послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций в отношении России. Также стало известно, что Евросоюз уже приступил к обсуждению 14-го пакета. Во-вторых, цены на нефть в последнее время несколько снижались.

«Мне кажется, что в интервале от нескольких дней до двух недель это сойдет на нет. Если экспортный поток восстановится, то, я думаю, быстро придет в равновесие рубль, если никаких дополнительных негативных факторов не будет», — резюмировал экономист.

Накануне аналитики подсчитали, сколько санкций было введено против России с 2022 года.

Ранее США анонсировали сотни новых санкций против РФ.