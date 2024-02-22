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Аналитик указал на возможность получить большие объемы дивидендов в 2024 году

Аналитик Голубовский: бизнес выплатит большие объемы дивидендов в 2024 году

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«Газета.Ru»

В 2024 году российским инвесторам должны выплатить большие объемы дивидендов, потому что в прошлом году бизнес получил рекордную прибыль. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Он отметил, что представители бизнеса в России «будут щедрыми к акционерам».

«К таким интересным историям я могу отнести Сбербанк и «Лукойл». Это две тяжелых, высоколиквидных и стабильных по капитализации бумаги с хорошей репутацией», — уточнил аналитик.

Помимо этого, инвесторы ожидают роста индекса Мосбиржи после того, как Центробанк России начнет снижать ключевую ставку. Это будет происходить на фоне укрепления рубля.

В конце декабря 2023 года президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах. Президент Сбера добавил, что финансовые результаты банка за 2023 год позволят ждать рекордных дивидендов. По его словам, дивидендная политика компании «определена и опубликована». Он уточнил, что инвесторам планируют выплачивать 50% чистой прибыли.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Совкомбанка за 2023 год достигла 95 млрд рублей.

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