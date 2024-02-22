В Польше хотят ужесточить запрет на ввоз ряда украинских продуктов

В Польше предлагают в дополнение к эмбарго четырех видов зерна запретить ввоз с Украины 18 видов сельскохозяйственной продукции, Об этом заявил журналистам вице-спикер сейма страны Кшиштоф Босак., передает издание Konfederacja.

По его мнению эта мера необходима, поскольку Брюссель в настоящее время не идет на переговоры с Варшавой по стабилизации сельскохозяйственных рынков Польши.

«Если Брюссель сейчас не желает вести переговоры с польским правительством и польскими фермерами, такое регулирование необходимо ввести. И я вас уверяю, время для переговоров найдётся очень быстро!», — подчеркнул Босак.

Вице-спикер сейма поддержал и требования фермеров денонсировать европейский «Зеленый курс» .

«Мы сторонники защиты окружающей среды. Чтобы мы не отравляли землю, не загрязняли воды. Каждый фермер хочет, чтобы его урожай был здоровым. Однако «Европейский зеленый курс» — это идеологическая программа. Создан, чтобы изменить нашу социальную жизнь, преобразовать промышленность и энергетику! К самому сельскому хозяйству он не имеет особого отношения», — резюмировал вице-спикер.

До этого польские фермеры проводили ряд акций протеста с требованием ограничить дешевый импорт продуктов с Украины. Они указывали, что из-за отсутствия на Украине ограничений на пестициды украинская продукция более конкурентоспособна.

Ранее поляки высказались о «нападении» России на Польшу.