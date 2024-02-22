Подсчитано, сколько санкций ввели против России с 2022 года

С начала февраля 2022 года в отношении России было введено 15 628 санкций. Число приводит РИА Новости.

Больше всего антироссийских санкций применили США. С начала СВО Вашингтон ввел около 3,5 тыс. ограничительных мер. На втором месте Швейцария с 2377 санкциями. Тройку замыкает Канада с 2087 ограничениями.

Свыше тысячи санкций в отношении РФ также ввели: Великобритания (1949), Евросоюз (1837), Новая Зеландия (1620), Австралия (1254).

Меньше всего ограничений последовало от Южной Кореи (15) и Сингапура (5).

Общее количество санкций против России уже в три раза превысило число ограничений, введенных в отношении Ирана за 40 лет — 5011.

Накануне послы ЕС утвердили 13-й пакет антироссийских санкций. В него могут попасть около 200 компаний и физлиц.

Ранее евродепутаты начали переговоры о 14-м пакете рестрикций против РФ.