Власти хотят собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников

В России с 1 сентября помимо данных паспорта и билета перевозчиков обяжут передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, e-mail и паролях учетных записей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В авиакомпаниях в с вою очередь считают, что часть данных относится к конфиденциальной информации и не может передаваться без дополнительного согласия пассажира. Также там опасаются утечек данных и возросшей ответственности, которая ляжет на плечи перевозчика.

Источники в Минтрансе заявили изданию, что госсистема хорошо защищена, а отслеживание аномалий позволит быстро вычислять преступников.

Ведомство, по данным «Ъ», уже подготовило проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и экипаже.

Данные должны передавать не только авиаперевозчики, но и операторы водного, железнодорожного транспорта и автотранспорта при междугородном и международном сообщении. Исключениями станут рейсы между столицей и Подмосковьем, Санкт-Петербургом и Ленобластью.

Все данные о пассажирах будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Ее оператором является ФГУП Минтранса «Защитаинфотранс». К этой базе имеют доступ Ространснадзор, Росавиация, ФСБ и МВД. Сейчас туда поступают данные о паспорте, дате поездки и маршруте.

Новый проект приказа расширяет этот перечень. Добавляется также информация, которую указал пассажир: адрес электронной почты (e-mail), контактный номер телефона, данные учетной записи (логин и пароль), IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация, и данные банковской карты.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.