Россияне заняли третье место по количеству туристических посещений Таиланда

Глава министерства туризма и спорта Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон заявила, что Россия вышла на третье место по количеству приезжающих в страну туристов. Об этом со ссылкой на пресс-конференцию министра в Бангкоке сообщает РИА Новости.

По словам Вангсупхакиткосон, за первые семь недель текущего года Таиланд посетили 347 847 российских туристов. Россия заняла третье место по числу туристических заездов в Таиланд, уступая только Китаю и Малайзии. На четвертом и пятом местах находятся Южная Корея и Индия.

Всего с начала года в Таиланд приехали 5,217 миллиона иностранных туристов, что на 49% превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

Министр отметила, что увеличению потока туристов способствовали действия правительства Таиланда по продлению безвизового въезда в страну для граждан России с 30 до 90 дней и открытию безвизового въезда для граждан Китая.

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