Ассоциация банков Турции получила информацию от экспортеров о платежных проблемах с российской стороной и передала ее турецким банкам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам была направлена информация от экспортеров... Эта информация была доведена до банков-членов», — сообщили в ассоциации.

С начала года турецкие экспортеры столкнулись с отказами местных банков принимать денежные переводы из РФ. Отказы стали происходить после расширения санкций США в декабре прошлого года, новые рестрикции усилили контроль за обходом антироссийских санкций третьими странами.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

Аналитик Энгин Озер заявлял, что одним из способов решить проблему с осуществлением платежей между Москвой и Анкарой является создание на территории Турции банков со стопроцентным российским капиталом. Это позволит странам продолжить использовать платежную систему «Мир».

Ранее в Турции признали ведущую роль РФ в формировании справедливого миропорядка.