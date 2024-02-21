Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Банки Турции получили предупреждение о проблемах с российскими платежами

Экспортеры предупредили банки Турции о проблемах с российскими платежами

close
100%
Global Look Press

Ассоциация банков Турции получила информацию от экспортеров о платежных проблемах с российской стороной и передала ее турецким банкам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам была направлена информация от экспортеров... Эта информация была доведена до банков-членов», — сообщили в ассоциации.

С начала года турецкие экспортеры столкнулись с отказами местных банков принимать денежные переводы из РФ. Отказы стали происходить после расширения санкций США в декабре прошлого года, новые рестрикции усилили контроль за обходом антироссийских санкций третьими странами.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

Аналитик Энгин Озер заявлял, что одним из способов решить проблему с осуществлением платежей между Москвой и Анкарой является создание на территории Турции банков со стопроцентным российским капиталом. Это позволит странам продолжить использовать платежную систему «Мир».

Ранее в Турции признали ведущую роль РФ в формировании справедливого миропорядка.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами