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Украина рассчитывает получить согласие США на удары по России

Посол Галибаренко: Украина надеется получить согласие США на удары по России

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Aaron Favila/AP

Представитель Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Киев рассчитывает получить от США согласие на удары американскими ракетами по Российской Федерации. Об этом сообщает «Укринформ».

По ее мнению, подобное решение должно быть принято раньше или позже. Также она выразила сожаление о том, что украинская сторона теряет время на поиск решения, которое не должно вызывать сомнения.

Галибаренко добавила, что Киев и дальше будет пытаться получить согласие на применение американского оружия по российской территории.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, стоит ли ей наносить удары в глубине российской территории. При этом он отказался пояснять, готовы ли власти Соединенных Штатов снять ограничения на применение Украиной американского оружия.

Незадолго до этого группа конгрессменов США обратилась к министру обороны страны Ллойду Остину с призывом разрешить украинской армии использовать передаваемое американское оружие для нанесения ударов по территории России.

Ранее Блинкен заявил, что США невыгодно признавать Россию спонсором терроризма.

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