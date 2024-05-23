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Генерал Кузнецов в суде внезапно вспомнил о заработанных в Чернобыле заболеваниях

РИА: генерал Кузнецов в суде пожаловался на полученные в Чернобыле заболевания

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Пресс-служба Министерства обороны России

Арестованный по подозрению в коррупции экс-начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов во время судебного заседания пожаловался на заболевания, которые получил, когда помогал с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

«<...> Я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее, я четыре года без отпусков, все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле», — рассказал Кузнецов.

По словам военного, находясь в СИЗО, ему приходится постоянно обращаться с помощью к медикам.

С учетом вышесказанного защита Кузнецова попросила перевести подсудимого из изолятора под домашний арест.

Генерала Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Кузнецов не стал общаться с правозащитниками в СИЗО.

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