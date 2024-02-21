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Экономист оценил, что означает отказ китайских банков принимать платежи из России

Экономист Комаров не увидел риска в отказе банков Китая принимать платежи из РФ

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Kin Cheung/AP

В том, что ряд крупнейших китайских банков перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций, нет ничего страшного, такое решение является способом выстраивания финансовой инфраструктуры. Об этом Tsargrad.tv рассказал экономический обозреватель Никита Комаров.

«Один банк отказывается, зато появляется второй, создается филиал третьего. В общем-то, обычный рабочий процесс, ничего в этом нет страшного, никакая это не тенденция, а наоборот, рост», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что за последние годы Россия смогла войти в пятерку партнеров Китая, торговый оборот между странам растет. В связи с этим, по его словам, пытаться найти скрытый смысл в решении китайских банков не стоит.

«Поэтому ничего страшного нет, и я бы здесь не преувеличивал значение данной новости», — заключил Комаров.

21 февраля генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин сообщил, что три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций с начала этого года. В частности, ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Эти организации занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР.

Ранее Bank of China заявил, что продолжает принимать платежи из России.

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