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Платежная система Contact приостановила работу

Платежная система Contact прекратила переводы после отзыва лицензии у банка Qiwi

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Depositphotos

Платежная система Contact приостановила работу — пользователи не могут осуществить переводы через сайт. Об этом сообщает РИА Новости.

При попытке перевести деньги пользователи получают сообщение о неизвестной ошибке сервера с просьбой обновить страницу. Обновление никак на ситуацию не влияет.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у банка Qiwi, оператора платежной системы Contact. Согласно информации ЦБ, АО «КИВИ банк» нарушилj федеральные законы о банковской деятельности, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, Qiwi банк регулярно нарушал законодательство в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

30 января сообщалось, что компания Qiwi завершила процесс продажи российского бизнеса, выполнив сделку по продаже активов в России.

Ранее стало известно, когда вкладчики банка Qiwi начнут получать страховые выплаты.

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