Стало известно, когда вкладчики «КИВИ банка» начнут получать страховые выплаты

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начнет предоставлять страховые выплаты вкладчикам АО «КИВИ банк» не поезднее 6 марта текущего года. Об этом пишет РИА Новости.

В агентстве рассказали, что на полную ликвидацию кредитной организации потребуется минимум один год. При этом страховая ответственность АСВ перед клиентами упомянутого банка, по предварительной информации, оценивается в 4,6 млрд рублей.

«Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года», — добавили в корпорации.

21 февраля Центральный банк РФ отозвал лицензию у АО «КИВИ банк». В пресс-службе финансового регулятора пояснили, что решение было принято в связи с нарушением кредитной организацией нормативных актов Банка России и ряда федеральных законов. В том числе речь идет о нарушении законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Как отметили представители регулятора, АО «КИВИ банк» нередко переводил денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и криптообменников. Более того, деятельность кредитной организации была связана с букмекерскими конторами и другими видами «теневого бизнеса».

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