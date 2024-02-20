Словакия выставила ультиматум по режиму торговли с Украиной

Словакия не намерена поддерживать продление режима либерализации торговли с Украиной, если не будут приняты необходимые меры в защиту фермеров. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, сообщает словацкое издание SME.

Отмечается, что премьер страны поручил представителям, которые будут голосовать от имени Словакии, не поддерживать предложение Европейской комиссии, пока не будут приняты меры в защиту словацких фермеров.

«Я уверен, что такого же мнения будут и в Венгрии, Польше, Румынии и Болгарии», — добавил Фицо по итогам встречи с министром сельского хозяйства страны Рихардом Такачем.

По предложению Еврокомиссии, льготы для Украины должны быть продлены на один год до 5 июня 2025 года.

Премьер Фицо известен своей нейтральной позицией в отношении России, за что политические оппоненты нередко именуют его пророссийским политиком.

Например, в интервью изданию Hlavne spravy он называл «абсолютно нереальным» то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма.

При этом Фицо не выступает против Украины или президента страны Владимира Зеленского. Премьер Словакии в том числе поддержал программу ЕС о выделении Киеву гуманитарной помощи на сумму в €50 млрд.

Ранее в Словакии призвали к переговорам о мире на Украине.