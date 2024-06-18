Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Rheinmetall и Lockheed Martin представили улучшенный HIMARS

Rheinmetall и Lockheed Martin представили улучшенный аналог HIMARS

close
100%
Bill Boecker/U.S. Army

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall и американский производитель оружия Lockheed Martin представили реактивную систему залпового огня (РСЗО) GMARS, которая во многом похожа на HIMARS, но имеет более мощное шасси, благодаря чему может нести две установки. Об этом говорится на сайте немецкой компании.

В Rheinmetall отметили, что GMARS представляет из себя двухкомпонентную РСЗО, способную справляться с нынешними и будущими задачами по нанесению ударов ракетами высокой дальности. Система поддерживает в том числе ракеты с дальностью стрельбы более 400 км.

«В 2023 году Rheinmetall и Lockheed Martin объединили усилия, чтобы объединить свои индивидуальные преимущества, и разработали GMARS в качестве решения для удовлетворения растущего спроса на реактивную артиллерию дальнего действия», — говорится в пресс-релизе немецкого концерна.

Отмечается, что новая техника совместима со многими боеприпасами, которые используются для РСЗО HIMARS и большинством снарядов MLRS. Кроме того, система совместима с крылатыми ракетами высокой дальности ATACMS производства США.

Накануне глава отдела наземных систем компании Rheinmetall заявил, что Вооруженные силы Украины получат от ФРГ «танк-Франкенштейн», который будет предназначен для поражения беспилотников и ракет ВС РФ.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS и М270 MLRS производства США.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами