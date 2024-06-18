Rheinmetall и Lockheed Martin представили улучшенный HIMARS

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall и американский производитель оружия Lockheed Martin представили реактивную систему залпового огня (РСЗО) GMARS, которая во многом похожа на HIMARS, но имеет более мощное шасси, благодаря чему может нести две установки. Об этом говорится на сайте немецкой компании.

В Rheinmetall отметили, что GMARS представляет из себя двухкомпонентную РСЗО, способную справляться с нынешними и будущими задачами по нанесению ударов ракетами высокой дальности. Система поддерживает в том числе ракеты с дальностью стрельбы более 400 км.

«В 2023 году Rheinmetall и Lockheed Martin объединили усилия, чтобы объединить свои индивидуальные преимущества, и разработали GMARS в качестве решения для удовлетворения растущего спроса на реактивную артиллерию дальнего действия», — говорится в пресс-релизе немецкого концерна.

Отмечается, что новая техника совместима со многими боеприпасами, которые используются для РСЗО HIMARS и большинством снарядов MLRS. Кроме того, система совместима с крылатыми ракетами высокой дальности ATACMS производства США.

Накануне глава отдела наземных систем компании Rheinmetall заявил, что Вооруженные силы Украины получат от ФРГ «танк-Франкенштейн», который будет предназначен для поражения беспилотников и ракет ВС РФ.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS и М270 MLRS производства США.