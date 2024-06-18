В России в 55 раз выросло число детей, рожденных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий

В 55 раз за последние 30 лет увеличилось количество детей, рожденных благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ). Такие данные были озвучены учеными-исследователями Российского государственного социального университета на Всероссийской научно-практической конференции «Многодетная семья — ключевой ресурс демографического развития». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В первую очередь речь идет об экстракорпоральном оплодотворении как наиболее распространенном методе медицинской помощи бездетным семьям.

В рамках социологического исследования демографических проблем российского общества особое внимание обращено на состояние здоровья граждан, находящихся в фертильном (детородном) возрасте. Ученые РГСУ уделили внимание вопросам не только женского здоровья, но и мужского, которому традиционно придается меньшее значение.

Следует отметить, что ЭКО как методу зачатия ребенка доверяет в настоящее время 46% женщин. Это подтверждает возрастающее доверие населения российской медицине. К суррогатному материнству доверия гораздо меньше, в силу правовой неопределенности.

«Важно, что современная семья воспринимает ЭКО как апробированный вариант решения проблемы. Что касается государственной политики в этой области, то необходимо добиться того, чтобы процедура была доступна женщинам вне зависимости от места их проживания. Успешное лечение бесплодия, возможно, не окажет существенного влияния на итоговые цифры демографии, но закрепит в сознании людей значимость для общества полноценной семьи», — прокомментировал первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

Ранее были названы симптомы опасных заболеваний, которые можно спутать с беременностью.