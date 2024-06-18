Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил об оптимизме в перспективе объединения потенциалов ЕАЭС, АСЕАН и ШОС

Медведев рассказал о перспективе объединения потенциалов ЕАЭС, АСЕАН и ШОС

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что Москва с оптимизмом относится к перспективе объединения потенциалов АСЕАН, ЕАЭС и ШОС. Об этом со ссылкой на заседание круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН сообщает ТАСС.

По словам Медведева, отмечается рост интереса государств Юго-Восточной Азии к взаимодействию с Евразийским экономическим союзом. Так, в ноябре 2023 года прошли дни ЕАЭС в секретариате АСЕАН в Джакарте. Страны Юго-Восточной Азии также внимательно присматриваются и к взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества, серьезно совершенствующей свою работу и выводящую ее на практический уровень. Поэтому, отметил Медведев, Россия оптимистично оценивает перспективы соединения потенциалов, которыми обладают ЕАЭС, ШОС и АСЕАН.

До этого посол РФ в Пекине Игорь Моргулов заявил, что Российская Федерация вместе с Китаем продолжит работу над формированием многополярного миропорядка, который будет основан на суверенном равноправии.

Ранее дипломат заявил о взаимодействии АСЕАН с РФ вопреки давлению США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами