Медведев заявил об оптимизме в перспективе объединения потенциалов ЕАЭС, АСЕАН и ШОС

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что Москва с оптимизмом относится к перспективе объединения потенциалов АСЕАН, ЕАЭС и ШОС. Об этом со ссылкой на заседание круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН сообщает ТАСС.

По словам Медведева, отмечается рост интереса государств Юго-Восточной Азии к взаимодействию с Евразийским экономическим союзом. Так, в ноябре 2023 года прошли дни ЕАЭС в секретариате АСЕАН в Джакарте. Страны Юго-Восточной Азии также внимательно присматриваются и к взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества, серьезно совершенствующей свою работу и выводящую ее на практический уровень. Поэтому, отметил Медведев, Россия оптимистично оценивает перспективы соединения потенциалов, которыми обладают ЕАЭС, ШОС и АСЕАН.

До этого посол РФ в Пекине Игорь Моргулов заявил, что Российская Федерация вместе с Китаем продолжит работу над формированием многополярного миропорядка, который будет основан на суверенном равноправии.

Ранее дипломат заявил о взаимодействии АСЕАН с РФ вопреки давлению США.