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Суд в Британии не стал снимать санкции с жены Германа Хана

Высокий суд Англии отказался снять санкции с жены Германа Хана Анжелики

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Frank Augstein/AP

Высокий суд Англии и Уэльса не стал снимать санкции с жены российского миллиардера, сооснователя инвестиционной группы LetterOne Германа Хана Анжелики. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, санкции в отношении Анжелики Хан были введены Великобританией в апреле 2022 года, через месяц после введения ограничений против ее мужа. 20 февраля Высокий суд Англии отказался снимать санкции в ее отношении.

В сентябре 2022 года Bloomberg писал, что Хан вернулся в Россию после 10 лет проживания в Великобритании. Хан за несколько месяцев до переезда из Великобритании в Россию передал свою долю в LetterOne лицу, не находящемуся под западными санкциями и таким образом смог обезопасить $2 млрд своего состояния, находящегося не в России, от заморозки.

По версии Forbes, Герман Хан занимает 14-е место в списке богатейших россиян с состоянием $7,8 млрд.

Ранее Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.

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