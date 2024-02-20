Apple в 2023 году заплатила самый крупный антимонопольный штраф в России

Apple по итогам 2023 года заплатила самый большой антимонопольный штраф в России. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

В прошлом году американская корпорация выплатила 906 млн рублей по делу с «Лабораторией Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений на системе iOS, напоминает ведомство.

Всего в прошлом году антимонопольные штрафы принесли бюджету России 5,8 млрд рублей.

В прошлом месяце Apple выплатила в России еще один антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей по делу 2022 года.

На днях также стало известно, что Apple угрожает огромный штраф в ЕС. Еврокомиссия планирует взыскать с американской компании €500 млн за нарушения норм Евросоюза в музыкальном стриминге.

Ранее инсайдеры сообщили, что Apple грозит запрет на использование еще одной важной технологии в смарт-часах.