Эквадор возобновил сертификацию экспортируемых в Россию бананов

Эквадор восстановил сертификацию экспортируемых в Россию бананов с пяти предприятий по согласованию с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.

«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена», — указывается в публикации.

Согласно информации Россельхознадзора, бананы, как и другая подкарантинная продукция, станут подлежать обязательной лабораторной экспертизе при ввозе на территорию РФ.

До этого власти Эквадора отказались от соглашения с США по обмену военной техникой. Страна хотела передать Вашингтону старую российскую технику, а взамен получить новую для подавления внутренних беспорядков. США передали бы полученное вооружение Украине. Эквадор называл технику металлоломом, но Россия в ответ на действия Кито ограничила ввоз эквадорских бананов.

Позднее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в Россию разрешили поставки с пяти эквадорских предприятий, допустивших больше всего нарушений.

Ранее МИД Эквадора направил в Россию делегацию по вопросам с бананами.