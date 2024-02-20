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Премьер Украины раскрыл экономический ущерб страны от конфликта с Россией

Премьер Украины Шмыгаль: страна потеряла 30% экономики и 3,5 млн рабочих мест

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Yevhen Kotenko/Reuters

С февраля 2022 года Украина потеряла 30% национальной экономики и лишилась 3,5 млн рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, его цитирует японский телеканала NHK.

Также, отметил он, Украина за два года лишилась около 20% своей территории.

«Мы потеряли 30% экономики, около 20% территорий и мы потеряли 3,5 млн рабочих мест», — сказал Шмыгаль.

Украинский премьер также раскритиковал западных союзников, включая Европу и США, за недостаточную военную помощь. При этом он подчеркнул, что партнеры все же делают все возможное для поддержки Украины с учетом ограниченных производственных мощностей.

«Производство боеприпасов во всем мире не настолько велико, чтобы доставить необходимое количество боеприпасов на Украину», — пояснил он.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко заявлял, что после Авдеевки Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье.

Ранее Байден допустил, что Украина может потерять другие города.

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