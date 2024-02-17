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Россия вошла в топ-3 поставщиков газа в Турцию

Россия в 2023 году вышла на третье место по объемам поставок газа в Турцию

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Bela Szandelszky/AP

Россия по итогам 2023 года вышла на третье место по объему поставок газа в Турцию. Экспорт составил свыше $348 млн. Об этом пишет РИА Новости.

В прошлом году Турция закупала газ у 21 страны. Ключевыми импортерами были Алжир (1,8 млн тонн), США (1,1 млн тонн), Россия (629 тыс. тонн), Казахстан (265 тыс. тонн) и Нигерия (105,4 тыс. тонн). На пятерку лидеров пришлось 99,78% поставок.

Кроме того, Стамбул покупал топливо у Южной Кореи, Греции, Ирана, ОАЭ и Гонконга. Поставки прекратили Франция, Румыния, Тунис, Ирак и Дания.

Покупки топлива Турцией за 2023 год в денежном выражении снизились на 9%, до $2,21 млрд, а в физический объемах, напротив, выросли почти в два раза, до 3,9 млн тонн.

На днях Турцию уличили в неофициальных поставках российской нефти в Европу.

До этого сообщалось, что Россия в январе удвоила поставки СПГ в одну азиатскую страну.

Ранее правительство РФ продлило разрешение поставок газа с «Ямал СПГ».

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