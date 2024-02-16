Россия увеличила вложения в госдолг США

Портфель американских гособлигаций России к концу 2023 года вырос до $30 млн. В декабре РФ вложила в госбонды США $2 млн. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные Минфина США.

Таким образом, на конец декабря портфель РФ состоял из $27 млн в долгосрочных бумагах и $3 млн в краткосрочных. В ноябре российские инвестиции в облигации США падали до минимума.

Лидером среди держателей долга США на конец 2023 года оставалась Япония с $1,138 трлн. На втором месте расположился Китай с $816,3 млрд. Топ-3 замыкает Великобритания. Объем американских гособлигаций на балансе страны составляет $753,7 млрд.

Согласно последнему прогнозу Счетной палаты США, госдолг страны к 2050 году может на 200% превысить ВВП.

Ранее эксперты предрекли проблемы с госдолгом США при конфискации активов РФ.